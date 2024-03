Relazione annuale Auditel, Barachini: Servono regole comuni in Ue

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2024 "Io credo che quello che emerge dalla giornata di oggi è la necessità che l'Europa e l'Italia facciano un passo in avanti, costruendo un piano comune, un campo di gioco comune con regole certe, sicure e uguali per tutti, perché altrimenti nessun sistema nazionale di media può vivere in un contesto disequilibrato", le parole di Alberto Barachini Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria a margine della relazione annuale dell’Auditel per il 2024. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev