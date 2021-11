Rdc, Salvini: "Berlusconi ha parlato di chi non può lavorare. Ma la metà dei percettori può"

(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2021 "Berlusconi ha detto che aiutare chi non può lavorare è fondamentale. La metà della gente che prendere il reddito di cittadinanza può tornare a lavorare e bisogna aiutarli a tornare a lavorare meglio di come hanno fatto sin qui i navigator" così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della conferenza stampa sulle proposte leghiste per la manovra alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev