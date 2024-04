Patto sulla migrazione, Schlein: "Dannoso per i richiedenti asilo e per l'Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2024 "Abbiamo votato contro il Patto Europeo sulla Migrazione, perché è dannoso per i richiedenti asilo e anche per l'Italia e gli altri Paesi di primo approdo. Non supera il criterio ingiusto del Paese di primo accesso che ha fatto sì che migliaia di migranti restassero bloccati in Italia, pur avendo parenti in altri Paesi europei. Va introdotto il principio secondo il quale chi entra in Italia entra in Europa. Non è vera solidarietà dire che si possono pagare 20mila euro a persona per non accogliere, perché già oggi i trattati europei prevedono condivisione della responsabilità sull'accoglienza. Non si può stare in Europa prendendosi solo i vantaggi e senza mai sottostare alle responsabilità che l'appartenenza comporta. Se a Orban non piace è un suo problema. Ma il Patto prevede anche una serie di misure securitarie a cui siamo contrari" lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, durante una conferenza dalla sala della Stampa Estera. Courtesy: Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev