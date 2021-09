Parenti (Rappr. in Italia Commiss. Ue): “Discorso von der Leyen è su futuro da costruire insieme”

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2021 Parenti (Rappr. in Italia Commissione Ue): “Discorso von der Leyen è su futuro da costruire insieme” “Un discorso di grandissimo spessore da parte di Ursula von der Leyen che rivendica i risultati dell’Europa in questi anni per battere la pandemia. È un discorso sul futuro. Futuro che bisogna costruire insieme senza più veti tra Paesi” così il Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Antonio Parenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev