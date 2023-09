Migranti, Mattarella: "Gli accordi di Dublino sono preistoria"

(Agenzia Vista) Piazza Armerina, 21 settembre 2023 “Il nostro compito è quello di essere riferimento e di interpretare le sensibilità. Eventualmente di formulare suggerimenti. Io credo che occorra di fronte ad un fenomeno così pensare in maniera adeguata: gli accordi di Dublino sono preistoria. Era un altro mondo. Sono fuori dalla realtà. Occorre uno sforzo per cercare una soluzione insieme, prima che sia impossibile governare il fenomeno migratorio in modo da affrontarlo con nuove formule”, le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione di una conferenza stampa indetta insieme al Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier. /Immagini Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev