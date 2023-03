Meloni: "Roma ospiterà il Food Systems Stocktaking Moment dell'Onu dal 24 al 26 luglio"

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2023 Sono felice di annunciare che l'Italia ospiterà dal 24 al 26 luglio a Roma il Food Systems Stocktaking Moment' delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo videointervento a The Summit for Democracy 2023 Summit for Democracy Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev