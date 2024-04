Meloni: Lavorare per de-escalation in Medio Oriente, condanniamo attacco Iran in Israele

(Agenzia Vista) Verona, 15 aprile 2024 "Penso che bisogna fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per evitare possibili escalation. Abbiamo ribadito con tutti i Paesi del G7 la nostra ferma condanna all'attacco iraniano contro Israele. Credo che sia molto importante lavorare per una de- escalation. In ogni caso sono stata contenta dell'unità d'intenti che ho letto tra i leader del G7", le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della sua partecipazione al Vinitaly sulla situazione in Medio Oriente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev