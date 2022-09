Meloni: “In Ue c’è sempre rincorsa ad interesse nazionale, anche l’Italia dovrebbe portarlo avanti”

(Agenzia Vista) Roma 9 settembre 2022 “Leggo deliranti dichiarazioni della sinistra italiana che accusa me parlando di Orban e di Paesi che contano meno della Germania in campo europeo. Si conferma che nella Ue c’è sempre una rincorsa all’interesse nazionale ed anche noi dovremmo portarlo avanti”. Lo ha dichiarato la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a margine dell’incontro di Confcommercio organizzato a Roma in Piazza Gioachino Belli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev