Meloni in Libano: "Pace non si costruisce a parole ma con la deterrenza"

(Agenzia Vista) Libano, 28 marzo 2024 “Rinunciate a tutto per costruire e garantire quella pace di cui in tanti si riempiono la bocca comodamente seduti dal divano di casa loro. La pace non si costruisce con i sentimenti e le belle parole, la pace è soprattutto deterrenza, impegno e sacrificio”, le parole della premier Meloni in visita ai contingenti italiani in Libano. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev