Mattarella: Nato garanzia di pace in Europa, l'Italia è riconoscente

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2024 "La funzione deterrente dell’Alleanza Atlantica è stato elemento di garanzia della pace in Europa e, alle donne e agli uomini, civili e militari, di straordinaria professionalità e dedizione, che, in questi 75 anni, sono “stati” la Nato, presidiandone il perimetro di libertà, va rivolto un pensiero di apprezzamento e la riconoscenza della Repubblica, oltre che dei cittadini dei Paesi che compongono l’Alleanza", le parole di Mattarella durante alla conferenza per i 75 anni della Nato a Roma. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev