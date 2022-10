Mattarella: "Individuare soluzioni idonee a garantire stabilità nel nostro continente"

(Agenzia Vista) Malta, 06 ottobre 2022 "Per quanto riguarda l'efficacia dell'azione dell’Unione europea come attore globale ritengo indispensabile e urgente che vengano definiti gli strumenti di cui disporre per dare sostanza, consolidare l'autonomia strategica dell'Unione; tanto più questo è necessario alla luce della inaccettabile e gravissima aggressione della Russia all'Ucraina e delle pesantissime conseguenze che questo ha comportato. È una responsabilità indifferibile degli Stati dell'Unione e delle Istituzioni comuni individuare delle soluzioni innovative idonee a garantire sicurezza e stabilità al nostro continente", le parole del Presidente della Repubblica Mattarella a Malta per la riunione del gruppo Arraiolos. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev