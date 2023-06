Mattarella: Al Louvre inaugurazione di una grande mostra con opere da Capodimonte

(Agenzia Vista) Parigi, 06 giugno 2023 "Alla vigilia dell’inaugurazione di una mostra di grande importanza al Louvre, che domani con il Presidente Macron inaugureremo, le opere saranno collocate in maniera mescolata – quelle del Louvre e quelle di Capodimonte - così come siete voi in questo corso. Che sul piano della cultura si ripeta questo modello è molto importante.", le parole di Mattarella a Parigi incontrando i giovani diplomatici italiani e francesi riuniti a Parigi. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev