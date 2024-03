Mattarella a stampa estera: Tessera socio l'ho lasciata nella casa che avevo preparato due anni fa

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2024 "Sono lieto di vedere una così bella nuova sede anche come socio onorario, condizione di cui ringrazio molto l'associazione, non sono andato a prendere la tessera nella mia casa privata, che è quella che più due anni fa mi ero preparato qui a Roma", le parole di Mattarella all'Associazione della Stampa Estera in Italia. / Associazione della Stampa Estera in Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev