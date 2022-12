Manovra, Sbarra (Cisl): "Luci e ombre, serve confronto con il Governo"

(Agenzia Vista) Roma 7 dicembre 2022 "Il giudizio della Cisl sulla manovra è articolato: apprezzabile che i due terzi della legge di bilancio vengono destinati per fronteggiare l'emergenza e per sostenere famiglie, lavoratori dipendenti, pensionati e imprese. E' importante la continuità per fronteggiare il caro energia e l'aumento dei prezzi dei beni alimentari. Poi ravvisiamo delle luci che tengono conto di sollecitazioni rivolte al governo: importante l'attenzione alla famiglia, il rafforzamento di salari e retribuzioni, gli incentivi per nuove assunzioni e stabilizzazioni di giovani e donne. Quindi su questo diamo un giudizio positivo, poi certo non mancano le mele avvelenate". Così il segretario generale della Cisl, Lugi Sbarra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev