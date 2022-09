Letta a Confartigianato: "Riduzione shock cuneo fiscale chiave progetto Pd"

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2022 "Una riduzione shock delle tasse sul lavoro è la chiave del nostro progetto per il futuro. Non è la prima volta che si parla di ridurre il cuneo fiscale, molti ci hanno provato, il governo Prodi lo fece. Non bisogna fare gli errori del passato". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo a Confartigianato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev