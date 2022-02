Lagarde: "Difficoltà forniture e aumento prezzi energia si attenueranno"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 07 febbraio 2022 "Le difficoltà nelle forniture non ci accompagneranno per sempre e, anche se dureranno più a lungo del previsto, saranno risolte col passare del tempo. Anche i prezzi dell'energia non continueranno ad aumentare al ritmo in cui sono aumentati di recente". Lo dice la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, rispondendo alle domande dei deputati nel corso di un'audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev