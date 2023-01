La Befana dei Vigili del Fuoco prova il “volo” su Piazza Navona per la festa di domani

(Agenzia Vista) Roma 5 gennaio 2023 Prove di volo per la Befana dei Vigili del Fuoco in Piazza Navona a Roma per la festività del 6 gennaio. / Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev