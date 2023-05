L'appello di Salvini agli italiani: "Questa estate l'Emilia-Romagna vi aspetta a braccia aperte"

(Agenzia Vista) Ravenna, 30 maggio 2023 “Romagnoli ed emiliani, gente straordinaria. Il governo è con voi, il cuore di tutti gli italiani è con voi. È in questi momenti che si vede lo spirito del Paese, che si unisce di fronte alle difficoltà. Ripartirete più forte di prima e con voi l’Italia. Il cuore degli italiani è con voi, ripartirete più forti di prima e con voi l’Italia: invito tutti a trascorrere le vacanze estive qui in Romagna, in Emilia, in posti straordinari, dove vi aspettano a braccia aperte”. Così Matteo Salvini in un video girato a Brisighella e pubblicato nella sua pagina social. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev