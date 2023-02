Ita, Giorgetti: Con Lufthansa grande operazione industriale, Fiumicino strategico

(Agenzia Vista) Roma 1 febbraio 2023 “Una cosa la posso dire: se andra' in porto, sara' una grande operazione industriale. Sara' soprattutto a beneficio di Fiumicino, che diventera', nel disegno strategico della proposta di Lufthansa, l'hub di riferimento per il Sud del mondo, con una prospettiva di sviluppo che quindi va ben oltre una dimensione nazionale o continentale”. Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a un evento della Lega a sostegno della candidatura di Francesco Rocca alla Regione Lazio, in vista delle prossime regionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev