Incendio boschivo in provincia di Forlì, l'intervento dei Vigili del Fuoco

(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2024 È in bonifica l’incendio di vegetazione scoppiato nel bosco di Santa Sofia, in località Camposonaldo, in provincia di Forlì Cesena. Le immagini dell'intervento dei Vigili del Fuoco. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev