Immigrati, Letta: Salvini fa campagna su pelle fragili e deboli, serve solidarietà Ue e Ius Scholae

(Agenzia Vista) Roma 15 settembre 2022 “Salvini fa campagna sempre sulla pelle delle persone deboli e fragili, questo la dice lunga. La vicenda migratoria per risolverla ha bisogno di solidarietà per l’Italia da parte degli altri Paesi europei. Chi ha dimostrato meno solidarietà sono Ungheria e Polonia, ma è necessaria una cooperazione rafforzata da parte di chi vuole una politica migratoria di ridistribuzione”. Lo ha dichiarato il Segretario del Partito Democratico Enrico Letta in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev