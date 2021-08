Gualtieri: "Roma deve essere sempre più verde e città per donne e giovani"

(Agenzia Vista) Roma, 20 agosto 2021 "Per noi Roma deve diventare sempre più la città più verde d'Europa, e deve essere una città per le donne, per i giovani, e una grande metropoli europea e internazionale. La città dei 15 minuti è l'orizzonte che vogliamo mettere al centro della nostra idea di città, in cui i servizi siano vicini ai cittadini e sa quindi possibile avere una vita più semplice fatta di prossimità ed inclusione. I diversi quartieri devono avere stesse opportunità, servizi, diritti". Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, presentando il suo programma dal quartiere generale del Comitato a Portonaccio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev