Gualtieri: "I sampietrini? Usati per lastricare piazza San Pietro, ecco perché si chiamano così"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2024 "Stiamo rimettendo 100mila sampietrini nell'antica via Clivo dei Publicii. Lo possiamo fare perché è una via con poco traffico, mentre stiamo mettendo l'asfalto in vie ad alta percorrenza. Stiamo ridistribuendo quindi i sampietrini. Si chiamano così perché furono usati per lastricare piazza San Pietro" lo spiega il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev