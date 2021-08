Green pass, i ristoratori di Napoli: "Perso qualche cliente, ma importante è riaprire"

(Agenzia Vista) Napoli, 10 agosto 2021 "Ci aspettavamo una risposta negativa sul green pass, ma le persone che scelgono di mangiare all'interno conoscono le regole" dice un ristoratore di Napoli. "Controlliamo tutti all'ingresso. Abbiamo sofferto in questo periodo, e anche se abbiamo perso qualche cliente, noi non possiamo far altro che seguire le regole", aggiunge la titolare di una pizzeria nel centro storico di Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev