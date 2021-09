Franceschini: "Domani vedo Cts, ci sono basi per superare limiti capienza"

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2021 In presenza di mascherine, green pass e controlli, in luoghi" della cultura "in cui si sta seduti, ci sono le condizioni per superare i limiti di capienza sia all'aperto che al chiuso". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini rispondendo al question time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev