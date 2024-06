Europee, il videomessaggio di Ilaria Salis: "Chi subisce ingiustizia non sia lasciato solo"

(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2024 "Vorrei che tutte le persone che si trovano in Europa a sopportare situazioni di ingiustizia di questo tipo non siano lasciate da sole. Vorrei che fosse la solidarietà e non la paura il faro che guida l'Europa e spero di abbracciare il prima possibile in Italia tutti", il videomessaggio di Ilaria Salis, candidata alle Europee da Alleanza Verdi Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev