Biden: Non possiamo lasciare che sbarco in Normandia sia dimenticato - SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Francia, 06 giugno 2024 "Ora dobbiamo chiederci qual è la nostra posizione contro la tirannia, contro il male. Contro la brutalità schiacciante del pugno di ferro. Siamo per la libertà. Chiediamo la democrazia. Stiamo insieme? La mia risposta è sì. Non può che essere sì. Coloro che hanno combattuto e sanguinato durante il D-Day non saranno più con noi. Quindi abbiamo un obbligo speciale. Non possiamo lasciare che quanto accaduto qui si perda nel silenzio degli anni a venire. Dobbiamo ricordarlo", le parole di Biden alla cerimonia per gli 80 anni dello sbarco in Normandia. / Eliseo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev