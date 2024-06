Meloni: "Grazie all'Albania per aver offerto aiuto all'Italia su migranti"

EMBED





(Agenzia Vista) Albania, 05 giugno 2024 "Io voglio ringraziare ancora una volta il primo ministro Rama, tutto il popolo albanese per aver offerto il loro aiuto all'Italia, per aver stretto con noi un accordo che io considero un accordo di grande respiro europeo e voglio anche rinnovare tutta la mia solidarietà, la mia vicinanza, la vicinanza del governo italiano, del popolo italiano per gli attacchi che hanno ricevuto in questi mesi", le parole di Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa in Albania. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev