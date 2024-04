Europee, Schlein: "Mi candido per sostenere la nostra squadra di candidati"

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2024 "La nostra squadra per le europee è bella, forte, plurale, segno di un partito che si apre, che è curioso, che cerca le migliori competenze dentro e fuori di sé. Sono molto felice della squadra che abbiamo messo insieme. C'è un punto su cui si è discusso molto e che voglio subito chiarire. Voglio dare una mano anch'io a questa squadra e per questo ci sarò anche io come candidata. Mi candido per sostenere queste candidature e naturalmente a provare insieme a portare più in alto possibile il Partito Democratico. Ne abbiamo bisogno perché, come ci siamo detti anche in questi giorni, la nostra famiglia socialista sarà l'unico vero argine all'avanzata delle destre nazionaliste in Europa. Per questo abbiamo bisogno del vostro forte supporto e per questo abbiamo bisogno che tutti noi ci mettiamo di corsa, a dare il nostro contributo. Io ho la speranza in questo modo di poter dare una mano a eleggere il più possibile di queste persone straordinarie che si sono messe a disposizione e lo faccio anche perché penso che sia una sfida cruciale" lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante una diretta sulla sua pagina di Instagram. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev