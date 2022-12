Energia, Urso: "Intervenire subito, emergenza incombente"

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2022 "I due terzi delle risorse della Manovra sono stati assorbiti dalle misure di contrasto al caro energie e a sostegno delle famiglie italiane. Scontiamo i ritardi dell'Unione Europea, che non è intervenuta tempestivamente quando l'Italia col precedente Governo l'aveva giustamente chiesto. Ora non bisogna perdere altro tempo prezioso, bisogna intervenire subito, perché l'emergenza è ormai incombente". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in audizione alle Commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev