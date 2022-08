Elezioni, Conte: Scegliete su cose concrete, non come dicono alcuni tra il rosso e il nero

EMBED





(Agenzia Vista) Chieti, 31 agosto 2022 "Non dovete scegliere tra il nero e il rosso come dicono alcuni, dovete scegliere su cose concrete. Non è la roulette", le parole di Giuseppe Conte nel corso di un comizio a Chieti. / Fb Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev