Salvini contestato al Festival dell'Economia di Trento: "Non avete capito niente della vita"

EMBED





(Agenzia Vista) Trento, 23 maggio 2024 In apertura del suo intervento al Festival dell’Economia di Trento, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini è stato contestato e fischiato in sala da un gruppo di manifestanti per il clima. Salvini ha risposto: “Un applauso ai creativi che accolgono Trento: rendete frizzante la mattinata. Quelli che vogliono le auto elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone per inquinare di meno a Trento. Non avete capito niente della vita, fatevi dire onestamente”. I contestatori poi hanno chiesto della siccità: “Siccità? Sta piovendo come non piove da un secolo”, ha aggiunto. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev