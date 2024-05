Salvini sul decreto Salva-casa: "È una rivoluzione liberale"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2024 “Molto soddisfatto, un intervento che una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrerà nelle case degli italiani in maniera risolutiva. È una rivoluzione liberale: passiamo per la pubblica amministrazione dal silenzio rigetto al silenzio assenso, che credo sia al passo con la modernità”, il commento del ministro Salvini dopo il Consiglio dei ministri per l’approvazione del decreto salva-casa. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev