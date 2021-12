Draghi: "Giovani per formare famiglie hanno bisogno di stabilità, questo è nostro impegno"

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2021 "La riforma principale, attesa da tempo, è quella dell'assegno unico, per cui si potrà fare domanda da gennaio. Per decidere di avere figli i giovani hanno bisogno soprattutto di sicurezza e di stabilità e ci siamo impegnati per questo", così il presidente del Consiglio Draghi alla Conferenza nazionale sulla famiglia. / palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev