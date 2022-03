DonatoriNati, raccolta straordinaria di sangue in piazza a Roma con la Polizia di Stato. Le immagini

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2022 “Fratelli Tutti” è questo il titolo della raccolta straordinaria di sangue con i cittadini di diversa nazionalità organizzata in piazza Pio XII, a Roma, nell'ambito del progetto DonatoriNati della Polizia di Stato. Un modo per abbattere le barriere della diffidenza e dell’indifferenza e rendere più che mai concreta l’amicizia sociale, così come auspicato nell’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti”. Accolti da personale medico, a bordo di un’autoemoteca dell’Ospedale San Filippo Neri, i cittadini stranieri che hanno effettuato uno screening, così come disposto dal Ministero della Salute, hanno potuto donare il sangue. Le sacche raccolte sono destinate al centro trasfusionale della struttura ospedaliera. A conclusione, una rappresentanza di DonatoriNati, composta da personale della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco, assisterà alla benedizione "Urbi et Orbi" del Santo Padre in piazza San Pietro. Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev