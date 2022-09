Decreto Aiuti bis, Salvini: In Aula porto voci dei lavoratori, a voi dico 'Vergognatevi'

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2022 "13 miliardi sono meglio di zero, ma se pensiamo che servano a mettere in sicurezza il paese abbiamo difficoltà a capire. La Francia, la Germania e la Spagna mettono soldi a debito e noi no, a me interessa come Lega portare in Aula le voci dei lavoratori e delle lavoratrici e vi dico 'Vergognatevi'", le parole di Matteo Salvini al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev