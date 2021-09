Conte: “Green pass strumento migliore. Sì a obbligo su lavoro e in situazioni di assembramento”

(Agenzia Vista) Roma, 3 settembre 2021 “Credo che il green pass sia lo strumento migliore per tutelare salute ed economia. Sull’obbligatorietà penso che dobbiamo spingere per l’obbligo del green pass per le situazioni di assembramento e nei luoghi di lavoro” così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine del lancio della campagna elettorale di Virginia Raggi nel quartiere San Basilio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev