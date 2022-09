Conte: "Cittadini hanno capito che eravamo genuinamente al Governo per loro interessi"

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2022 "La nostra coerenza è stata quella di difendere le nostre battaglie, quando di fronte alle priorità non c'è stata interlocuzione noi ne abbiamo tratto le conclusione e i cittadini hanno capito che eravamo genuinamente in questo Governo", le parole di Giuseppe Conte in conferenza stampa alla Camera, rispondendo a una domanda del direttore di Agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev