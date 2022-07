Conte: "Bisogna intervenire su tema lavoratori poveri"

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2022 "Noi abbiamo dei problemi grossi, il tasso di disoccupazione è migliorato, è sceso. Ma è aumentato il precariato. Come si può costruire un progetto di vita con contratti di questo tipo? Da 5 mesi parliamo di un patto tra Governo, imprese e parti sociali, ma ancora non decolla. Bisogna intervenire per i lavoratori poveri", le parole di Giuseppe Conte a un evento organizzato dalla Cgil. / Fb Cgil Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev