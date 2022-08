Cirinnà: «Mi sono sentita scaricata dal Pd, ma mia battaglia va avanti»

«Ero stata indicata dal Pd del Lazio come capolista, ma il nazionale ha deciso di affidare il ruolo a un'altra persona. Mi sono sentita un po' scaricata, per dirla in termini forti, dal Pd, avevo pensato di ritirarmi ma ci proverò lo stesso», le parole della senatrice Monica Cirinnà sulla sua candidatura per le prossime elezioni con il Pd nel corso di un'intervista all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev