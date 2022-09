Carlo III al Parlamento cita Shakespeare per ricordare Elisabetta: «Modello di tutti i principi»

«Miei Lord e membri della Camera dei Comuni. Sono profondamente grato per i messaggi di cordoglio della Camera dei Lord e della Camera dei Comuni, che racchiudono in modo così toccante ciò che il nostro defunto sovrano, la mia amata madre, la regina significava per tutti noi. Come dice Shakespeare della prima regina Elisabetta: "Era un modello per tutti i principi"», le parole di Carlo III al Parlamento Uk. / Royal Family Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev