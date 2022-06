Calenda: "Meloni dice le stesse cose che diceva Salvini, politica non è aprire bocca e dare fiato"

(Agenzia Vista) Milano, 14 giugno 2022 “Il lavoro della politica non è aprire bocca e dare fiato a seconda delle inclinazioni del Paese per prendere voti. Alla Meloni l’unica cosa che non le deve succedere è di andarci al Governo, perché poi questo giochino di aprire la bocca e di dire la prima fesseria che ti capita è finito, poi le devi fare le cose. Quella non è politica, è un gioco di società che ci siamo inventati in Italia. Andassero a fare qualcos’altro. Ci sono i Kinder Garden, ci sono posti dove ci si arrampica sulle altane, si va sopra il muro, si possono fare tante cose. Ma il Governo è un’altra cosa”. Queste le parole di Carlo Calenda, segretario nazionale di Azione, giunto a Milano per l’inaugurazione di una nuova sede di Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev