Bucci: “Consenso non viene dai social ma se fai le cose, perché i cittadini lo apprezzano”

(Agenzia Vista) Roma 9 luglio 2022 “Abbiamo dimostrato che le cose si possano fare, non bisogna arrendersi. I cittadini vogliono questo, non quelli che parlano ma quelli che fanno. Il consenso delle persone non viene dai social perché va e poi se ne va subito. Se tu fai le cose, i cittadini lo apprezzano”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Genova Marco Bucci durante la prima convention di Italia al Centro di Giovanni Toti che si è svolta all’Auditorium Antonanium a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev