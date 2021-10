Bocciatura del Ddl Zan, Vladimir Luxuria: "Umiliante non poter sapere chi ha votato la tagliola"

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2021 "Sono arrabbiata, triste, delusa, ma sempre combattiva. Si riparte. E' umiliante non poter neanche sapere chi ci ha messo la faccia votando questa tagliola che non ha permesso di discutere articolo per articolo una legge che tanti aspettavano e su cui avevano riposto tanta speranza. Io penso che ci sia qualcuno che si sporca le mani picchiando qualcuno per il suo orientamento sessuale, ma votando a favore di questa tagliola oggi qualcuno si è sporcato la coscienza. Ci sono dei complici di chi incita o commette atti di violenza anche al Senato. Chi ha affossato questa legge senza aver proposto alternative reali, alternative che non fossero pretesti per allungare i tempi o affossare la legge come poi è accaduto, è complice delle persone che da domani potranno liberamente dire 'il Senato ha deciso che per chi picchia un gay, una lesbica o un trans per il loro orientamento sessuale non debba essere applicata un'aggravante'" lo ha detto l'attivista ed ex deputata Vladimir Luxuria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev