Biden: Hamas usa civili palestinesi come scudi. Israele ha diritto a difendersi

(Agenzia Vista) Washington, 11 ottobre 2023 "Siamo dalla parte di Israele e faremo in modo che abbia ciò di cui ha bisogno per prendersi cura dei suoi cittadini, difendersi e rispondere a questo attacco. Non c'è giustificazione per il terrorismo. Non ci sono scuse. Hamas non difende i palestinesi. Diritto delle persone alla dignità e all'autodeterminazione. Lo scopo dichiarato è l'annientamento dello Stato di Israele con l'assassinio del popolo ebraico. Hanno usato i civili palestinesi come scudi umani. Hamas non offre altro che terrore e spargimenti di sangue, senza riguardo a chi ne paga il prezzo. La perdita di vite innocenti è straziante. Come ogni nazione al mondo, Israele ha il diritto di rispondere e ha il dovere di rispondere a questi feroci attacchi", le parole del Presidente degli Stati Uniti Biden. / Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev