Europee, Metsola: "Spero vinca la democrazia"

(Agenzia Vista) Malta, 08 giugno 2024 "Spero che la democrazia vinca. Da tempo portiamo avanti a nome del Parlamento Europeo una campagna in cui incoraggiamo ogni cittadino dell'Unione Europea in ciascuno dei 27 Stati membri a votare, perché altrimenti gli altri decideranno per te. Oggi, domani, si ha l’opportunità di fare proprio questo", le parole della presidente del Parlamento europeo Metsola dopo il voto a Malta. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev