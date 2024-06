Elezioni europee, l'arrivo di Giorgia Meloni: "Come va? Siamo in silenzio elettorale"

(Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2024 L'arrivo del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al seggio della scuola Vittorio Bachelet, a Roma per il voto per le elezioni europee. "Siamo in silenzio elettorale", dice Meloni entrando al seggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev