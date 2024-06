Biden a Parigi: "Non solo l'Ucraina, Europa è in pericolo"

(Agenzia Vista) Parigi, 08 giugno 2024 "Perché sappiamo cosa accadrebbe se Putin riuscisse a sottomettere l’Ucraina. Non lo fermeremo. Si tratta di molto più che dell'Ucraina. Tutta l’Europa sarà minacciata. Non permetteremo che ciò accada. Gli Stati Uniti sono con l’Ucraina. Stiamo dalla parte dei nostri alleati e stiamo dalla parte della Francia", le parole di Biden nel corso della conferenza stampa a Parigi con Macron. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev