Biden al Congresso: "Sono qui per finire il lavoro"

(Agenzia Vista) Usa, 08 febbraio 2023 "Sono venuto per adempiere al mio obbligo costituzionale di riferire sullo stato dell'Unione ed è forte. Basta combattere per il gusto di farlo, siamo qui per finire un lavoro". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev