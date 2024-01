Automotive, Meloni: "Vogliamo favorire chi vuole davvero investire sull'eccellenza italiana"

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2024 "Il Governo vuole difendere l'interesse nazionale, instaurando un rapporto più equilibrato con Stellantis, difendendo la produzione in Italia e garantendo livelli occupazionali e l'indotto dell'automotive. Per questo abbiamo sottoscritto un protocollo con le imprese della filiera della filiera automotive, è stato istituito un tavolo con tutti i soggetti che si relazionano con Stellantis e per questo abbiamo proposto incentivi come l'ecobonus per attirare nuovi investitori. Abbiamo modificato le norme, incentivando chi torna a produrre in Italia e dall'altra scoraggiando chi vuole delocalizzare, dovendo restituire ogni beneficio pubblico ricevuto negli ultimi 10 anni. Vogliamo tornare a produrre in Italia almeno 1 milione di veicoli l'anno con chi vuole davvero investire sull'eccellenza italiana" lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante il question time alla Camera. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev